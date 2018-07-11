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Beşiktaş'ın hedefindeki Chadli'de Lyon engeli

Lyon Başkanı Aulas'ın Dünya Kupası'nda takip ettiklerini söylediği iki oyuncudan birinin, Beşiktaş'ın da gündemindeki Chadli olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın hedefindeki Chadli'de Lyon engeli
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11 Temmuz 2018 01:04
Hem kanatta hem de forvette oynayabilen bir isim için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki Nacer Chadli için Fransız ekibi Lyon da devreye girdi.

Dünya Kupası'nda Belçika ile gösterdiği performansla yeniden dikkatleri çeken Nacer Chadli için Beşiktaş'tan sonra Lyon'un da devrede olduğu ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan haberde, geçen sezon Premier League'den düşen West Bromwich Albion forması giyen Chadli için Lyon'un teklif yapacağı belirtildi. Lyon, Belçika'nın Dünya Kupası macerasının sona ermesinin ardından Chadli için kulübü WBA'ya resmi bir teklifte bulunacak.

Haberde Lyon Başkanı Aulas'ın 'Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz iki oyuncu var' sözlerine de yer verilirken, Chadli'nin de WBA'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın da Chadli için kulübü WBA'ya kiralama teklifinde bulunması bekleniyor.

Chadli geçtiğimiz sezon WBA formasıyla sakatlığı nedeniyle çok fazla görev yapamamıştı. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon WBA ile sadece 8 resmi maçta görev yaptı.



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