Beşiktaş'ın Hart ve Bravo planları

Yeni sezon bambaşka bir takım kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta tam anlamıyla bir aday bolluğu yaşanıyor. Kaleden forvet hattına kadar her mevkiye takviye yapmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar bu hafta görüşmelerini sıklaştırmayı hedefliyor.



Kara Kartal'ın önceliği hücum hattına verdiği bilinirken İsveç basınında yer alan haberlere göre Hammarby'den Muamer Tankovic yakın takibe alındı. Tankovic'in sözleşmesi bu ay sonu biterken AEK ve Beşiktaş ara-sında bir transfer yarışı olduğu öne sürüldü.



YA HART YA BRAVO



Bu arada Beşiktaş kaleye takviye için de girişimlerini sürdürürken 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Joe Hart için çalışmalar devam ediyor. Burnley ile yolları ayıran Hart dışında Claudio Bravo da gündemdeki yerini koruyor.



M.City ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek 37 yaşındaki kaleci ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı bildirildi. Stoper konusunda da Alanya'dan Welinton'un transferini bitirmeye uğraşan yönetim Tottenham'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncusu Vertonghen için de temasları sürüyor.



