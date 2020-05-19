Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen Beto için Göztepe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, 38 yaşındaki kalecinin sözleşmesini uzatmak istediği ortaya çıktı.Üç yıldır Türkiye'de yaşayan ve Göztepe'de çok mutlu olan tecrübeli file bekçisinin de sözleşme uzatma teklifine sıcak baktığı öğrenildi.Performansıyla beğeni kazanan Portekizli eldivene 1 yıllık yeni kontrat önerilecek.