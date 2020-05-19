Beşiktaş'ın gündemine geldi, Göztepe harekete geçti

Süper Lig takımlarından Göztepe, sözleşmesi bitecek olan Beto'nun adının Beşiktaş ile anılmasının ardından harekete geçti.

Haber; Takvim
Beşiktaş'ın gündemine geldi, Göztepe harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2020 12:21
Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen Beto için Göztepe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, 38 yaşındaki kalecinin sözleşmesini uzatmak istediği ortaya çıktı.

Üç yıldır Türkiye'de yaşayan ve Göztepe'de çok mutlu olan tecrübeli file bekçisinin de sözleşme uzatma teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Performansıyla beğeni kazanan Portekizli eldivene 1 yıllık yeni kontrat önerilecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için