Beşiktaş'ın gündemindeki yeni isim, Serkan Kırıntılı

Tecrübeli bir kaleci transferi yapacak olan Beşiktaş alternatifler üzerinde değerlendirmelerini sürdürürken, yeni bir iddia geldi.



A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Konyaspor'un 35 yaşındaki kalecisi Serkan Kırıntılı ile temasa geçti. Beşiktaş'ın bir süredir Rizespor'dan Gökhan Akkan için görüşmelerde bulunduğu kaydediliyordu.



Adanaspor altyapısından yetişen Serkan Kırıntılı, sırasıyla Ankaragücü, Fenerbahçe, Rizespor ve Konyaspor formaları giydi ve 4 kez de A Milli oldu. Bu sezon Konyaspor'da 26 maça çıkan ve kalesinde 30 gol gören tecrübeli kaleci, 8 maçta gole izin vermedi.



