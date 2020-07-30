Beşiktaş'ın gündemindeki yeni isim, Serkan Kırıntılı

Tecrübeli bir kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme Serkan Kırıntılı'nın geldiği belirtildi.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ın gündemindeki yeni isim, Serkan Kırıntılı
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30 Temmuz 2020 21:28
Tecrübeli bir kaleci transferi yapacak olan Beşiktaş alternatifler üzerinde değerlendirmelerini sürdürürken, yeni bir iddia geldi.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Konyaspor'un 35 yaşındaki kalecisi Serkan Kırıntılı ile temasa geçti. Beşiktaş'ın bir süredir Rizespor'dan Gökhan Akkan için görüşmelerde bulunduğu kaydediliyordu.

Adanaspor altyapısından yetişen Serkan Kırıntılı, sırasıyla Ankaragücü, Fenerbahçe, Rizespor ve Konyaspor formaları giydi ve 4 kez de A Milli oldu. Bu sezon Konyaspor'da 26 maça çıkan ve kalesinde 30 gol gören tecrübeli kaleci, 8 maçta gole izin vermedi.



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