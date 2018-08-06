Beşiktaş'ın gündemindeki Ospina'dan transfer açıklaması

İngiliz devi Arsenal'in kalecilerinden David Ospina, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kolombiyalı milli eldiven, Arsenal'da kalıp kalmayacağına dair sorulan soruda transferine dair açık kapı bırakırken, "Önce Arsenal'e geri dönüp, durumuma bakmam lazım. Ancak ben yeni bir şeyler aramayı ve bulmayı umuyorum." dedi.
Arsenal'in Leno hamlesinin ardından özel bir durumun olduğunu ifade eden Ospina, teknik direktör Unai Emery ile konuştuktan sonra geleceğine ilişkin net kararını vereceğini söyledi ve, "Şu anda özel bir durum var, yeni bir kaleci aldılar. Bu yüzden teknik direktörle konuşup ne istediğini görmem lazım." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDEKİ 1 NUMARASI
Fabri'yi İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham'a gönderen Beşiktaş, Tolga Zengin ile beraber forma rekabetine girebilecek tecrübeli bir kaleci istiyor. Bu bağlamda David Ospina, siyah-beyazlılar için 1 numaralı tercih olduğu belirtiliyor.
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Kolombiyalı milli eldiven, Arsenal'da kalıp kalmayacağına dair sorulan soruda transferine dair açık kapı bırakırken, "Önce Arsenal'e geri dönüp, durumuma bakmam lazım. Ancak ben yeni bir şeyler aramayı ve bulmayı umuyorum." dedi.
Arsenal'in Leno hamlesinin ardından özel bir durumun olduğunu ifade eden Ospina, teknik direktör Unai Emery ile konuştuktan sonra geleceğine ilişkin net kararını vereceğini söyledi ve, "Şu anda özel bir durum var, yeni bir kaleci aldılar. Bu yüzden teknik direktörle konuşup ne istediğini görmem lazım." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDEKİ 1 NUMARASI
Fabri'yi İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham'a gönderen Beşiktaş, Tolga Zengin ile beraber forma rekabetine girebilecek tecrübeli bir kaleci istiyor. Bu bağlamda David Ospina, siyah-beyazlılar için 1 numaralı tercih olduğu belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın