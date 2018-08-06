Beşiktaş'ın gündemindeki Ospina'dan transfer açıklaması

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDEKİ 1 NUMARASI

İngiliz devi Arsenal'in kalecilerinden, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.Kolombiyalı milli eldiven, Arsenal'da kalıp kalmayacağına dair sorulan soruda transferine dair açık kapı bırakırken,dedi.Arsenal'in Leno hamlesinin ardından özel bir durumun olduğunu ifade eden Ospina, teknik direktör Unai Emery ile konuştuktan sonra geleceğine ilişkin net kararını vereceğini söyledi ve,ifadelerini kullandı.Fabri'yi İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham'a gönderen Beşiktaş, Tolga Zengin ile beraber forma rekabetine girebilecek tecrübeli bir kaleci istiyor. Bu bağlamda David Ospina, siyah-beyazlılar için 1 numaralı tercih olduğu belirtiliyor.