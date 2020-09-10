Beşiktaş'ın gündeminde sürpriz isim: Harry Arter

Beşiktaş'ın Championship ekibi Bournemouth'un orta saha oyuncusu Harry Arter'la ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın gündeminde sürpriz isim: Harry Arter
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2020 21:49
Transferde orta sahaya hamle yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

İngiliz basınının iddiasına göre; Beşiktaş, Bournemouth'un orta saha oyuncusu Harry Arter ile ilgileniyor.

30 yaşındaki oyuncu son iki sezonunu kiralık olarak geçirdi. Arter geçtiğimiz sezon Fulham, ondan önceki sezon da Cardiff'in formasını giydi.

Fulham'ın da yeniden kadrosuna katabileceği oyuncu için Türkiye'den Ankaragücü ve Denizlispor'un da devreye girdiği yazıldı.

30 yaşındaki Arter, geçtiğimiz sezon Fulham'da 28 lig maçında forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için