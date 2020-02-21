Beşiktaş'ın gözdesiydi, şimdi rakip oluyor; Guilherme

Devre arasında Beşiktaş'ın kapısından dönen ve Trabzonspor'a transfer olan Guilherme, yarın Siyah-Beyazlılar'ı yıkmak için sahada olacak.

Haber; Star, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Beşiktaş'ın gözdesiydi, şimdi rakip oluyor; Guilherme
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21 Şubat 2020 10:55
Devre arasında Beşiktaş'ın kapısından dönen Guilherme, yarın Siyah-Beyazlılar'ı yıkmak için sahada olacak. Çok değil, daha geçen ay Beşiktaş ile anlaşan hatta Yeni Malatyaspor'un kampından ayrılan Brezilyalı futbolcu, sonrasında Kartal'ın bu transferden vazgeçmesi üzerine takımda kalmıştı.

Harcama limiti nedeniyle bu işin olmadığı öne sürülse de Beşiktaş, Guilherme'nin yerine Boateng ile anlaşmıştı.

Guilherme de transferin son gününde Trabzonspor'un teklifine 'evet' deyip, Karadeniz ekibine gelmişti. Brezilyalı yıldız için bu haftaki Beşiktaş maçı bir hayli özel olacak!

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