Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Davy Klaassen'in yeni takımı belli oldu.
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Davy Klaassen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Alman temsilcisi Davy Klaassen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Werder Bremen, Klaassen'in transferi için Everton'a bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Yeşil-beyazlı ekip Davy Klaassen'e ödeyeceği bedelle kulüp transfer rekorunu da kıracak. Bremen'in şu ana kadar en yüksek ödediği bonservis 8,2 milyon euro ile Marko Marin için olmuştu.
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Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Davy Klaassen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Alman temsilcisi Davy Klaassen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Werder Bremen, Klaassen'in transferi için Everton'a bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Yeşil-beyazlı ekip Davy Klaassen'e ödeyeceği bedelle kulüp transfer rekorunu da kıracak. Bremen'in şu ana kadar en yüksek ödediği bonservis 8,2 milyon euro ile Marko Marin için olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın