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Beşiktaş'ın gözdesini rekorla transfer ettiler

Werder Bremen, Beşiktaş'ın da gündemindeki Davy Klaassen'i kulüp rekorunu kırarak transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın gözdesini rekorla transfer ettiler
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27 Temmuz 2018 16:21
Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Davy Klaassen'in yeni takımı belli oldu.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Davy Klaassen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Alman temsilcisi Davy Klaassen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Werder Bremen, Klaassen'in transferi için Everton'a bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Yeşil-beyazlı ekip Davy Klaassen'e ödeyeceği bedelle kulüp transfer rekorunu da kıracak. Bremen'in şu ana kadar en yüksek ödediği bonservis 8,2 milyon euro ile Marko Marin için olmuştu.



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