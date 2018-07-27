Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Davy Klaassen'in yeni takımı belli oldu.Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Davy Klaassen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Alman temsilcisi Davy Klaassen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Werder Bremen, Klaassen'in transferi için Everton'a bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Yeşil-beyazlı ekip Davy Klaassen'e ödeyeceği bedelle kulüp transfer rekorunu da kıracak. Bremen'in şu ana kadar en yüksek ödediği bonservis 8,2 milyon euro ile Marko Marin için olmuştu.