Beşiktaş'ın gözdesine Başakşehir kancası

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Doğukan İnci için, Başakşehir de devreye girdi.

Haber; Yeni Asır
Beşiktaş'ın gözdesine Başakşehir kancası
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06 Haziran 2020 13:27
TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın genç yıldızı Doğukan İnci'nin talipleri artıyor.

Beşiktaş'ın radarında olan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi. Pandemi sonrası kadrosunu gençleştirmek isteyen Süper Lig ekiplerinin Karşıyaka ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın genç yıldız için 1 milyon TL'yi gözden çıkardığı ancak Kaf-Kaf'ın bu fiyata vermeyi düşünmediği öğrenildi.

BÜYÜKKARCI KARAR VERECEK

Genç oyunculara yatırım yapan Medipol Başakşehir'in ise fiyat konusunda nabız yokladığı belirtildi.

Yeşil-kırmızılı kurmayların Doğukan İnci için 1 milyon TL'nin üzerinde bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan en az yüzde 25 pay istediği öğrenildi.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün menfaatleri ve Doğukan İnci'nin geleceği doğrultusunda en doğru kararı vereceklerini söyledi.

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