Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua maç kadrosunda yok

Gürcistan ligi dün oynanan maçlarla yeniden başlarken, Dinamo Tiflis kaptanı Nika Ninua sürpriz şekilde Saburtalo karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.



Sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan genç oyuncunun, Beşiktaş'a transferi nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edildi.



Siyah-beyazlıların, Ninua ile 5 yıllık sözleşme yapacağı ve yetenekli futbolcuya yıllık net 350 bin euro ücret ödeneceği ileri sürüldü. Bu arada Beşiktaş'ın, Nika Ninua'nın gelecekteki olası transferinden Dinamo Tiflis'e pay vermeyi kabul ettiği de bildirildi.



