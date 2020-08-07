Beşiktaş'ın gözdesi için Kayserispor'dan açıklama

Kayserispor Başkanı, Beşiktaş ile anılan genç oyuncu Emre Demir için açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın gözdesi için Kayserispor'dan açıklama
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07 Ağustos 2020 17:27
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, adı Beşiktaş ile anılan Emre Demir için açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Berna Gözbaşı, genç oyuncu için teklif almadıklarını belirtti.

Başkan Gözbaşı yaptığı açıklamada; "Kontratı devam ediyor. Şu anda resmi teklif yok. Zaten yaşı itibariyle Avrupa'da oynaması mümkün değil. Düştük sonra çıktık. İnşallah bu sene Bayram hocanın onu değerlendireceğini düşünüyorum." dedi.




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