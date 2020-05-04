Beşiktaş'ın gözdesi için 'Canavar' yorumu

Emekli İtalyan futbolcu Cassano, River Plate'te forma giyen Kolombiyalı Jorge Carrascal için canavar benzetmesinde bulundu.

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Beşiktaş'ın gözdesi için 'Canavar' yorumu
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04 Mayıs 2020 11:28
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jorge Carrascal için yapılan yorumlar dikkat çekiyor.

Sergen Yalçın daha Malatyaspor'dayken izleyip beğendiği Carrascal'ı o dönemde Ukrayna'nın Karpaty takımındayken transfer etmek istemiş, ancak başarılı olamamıştı.

Kolombiyalı oyuncu River Plate'ye geçince bir anda değerlendi. Sergen Yalçın'ın yönetime "alınsa iyi olur" dediği Carrascal için Caracol TV, genç oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediğini, bunun Beşiktaş için avantaj olduğunu iddia etti.

Ayrıca River Plate'nin büyük bonservis bedeli isteme şansı olmadığından bahsetti. Bu arada Antonio Cassano'nun da Carrascal için "canavar" yorumu yaptığı hatırlatıldı.

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