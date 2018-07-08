  •  
    Maçta güldüren diyalog; "Oğlum ya salak mısın?"
  •  
    1. Lig'den Fransa'ya gitti Transfer RESMEN bitti!..
  •  
    Negredo'dan Beşiktaş yönetimine büyük rest
  •  
    G.Saray'dan yeni mesaj; "Seni yine alırız ama..."
  •  
    Vida'nın golü sonrası; "10 milyon euro daha..."

Beşiktaş'ın gözdesi Bernard'a Portekiz'den teklif!

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Bernard Duarte için Benfica resmi teklifini yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın gözdesi Bernard'a Portekiz'den teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2018 01:58
Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtilen Bernard Duarte için Benfica resmen devreye girdi.

Portekiz ekibi Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Bernard'a resmi teklifini sundu.

BENFICA'NIN TEKLİFİ

Portekiz basınından Abola'da yer alan habere göre; Benfica, Bernard'a 7 milyon euro imza parası ve yıllık 2.2 milyon euro maaş teklifi yaptı.

Haberde; 25 yaşındaki futbolcuya Çin'den cazip tekliflerin olmasına karşın Bernard'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Brezilyalı yıldız için yıllık 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşmeye şimdiden hazır olduğu konuşuluyor.

Bernard, Ukrayna ekibiyle görev yaptığı 5 sezonda 156 maça çıkıp 28 gollük performans ortaya koydu.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için