Beşiktaş'ın gözdesi Bernard'a Portekiz'den teklif!

Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtilen Bernard Duarte için Benfica resmen devreye girdi.
Portekiz ekibi Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Bernard'a resmi teklifini sundu.
BENFICA'NIN TEKLİFİ
Portekiz basınından Abola'da yer alan habere göre; Benfica, Bernard'a 7 milyon euro imza parası ve yıllık 2.2 milyon euro maaş teklifi yaptı.
Haberde; 25 yaşındaki futbolcuya Çin'den cazip tekliflerin olmasına karşın Bernard'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.
Beşiktaş'ın, Brezilyalı yıldız için yıllık 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşmeye şimdiden hazır olduğu konuşuluyor.
Bernard, Ukrayna ekibiyle görev yaptığı 5 sezonda 156 maça çıkıp 28 gollük performans ortaya koydu.
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Portekiz ekibi Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Bernard'a resmi teklifini sundu.
BENFICA'NIN TEKLİFİ
Portekiz basınından Abola'da yer alan habere göre; Benfica, Bernard'a 7 milyon euro imza parası ve yıllık 2.2 milyon euro maaş teklifi yaptı.
Haberde; 25 yaşındaki futbolcuya Çin'den cazip tekliflerin olmasına karşın Bernard'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.
Beşiktaş'ın, Brezilyalı yıldız için yıllık 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşmeye şimdiden hazır olduğu konuşuluyor.
Bernard, Ukrayna ekibiyle görev yaptığı 5 sezonda 156 maça çıkıp 28 gollük performans ortaya koydu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın