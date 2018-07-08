Beşiktaş'ın gözdesi Bernard'a Portekiz'den teklif!

ilgilendiği belirtileniçinresmen devreye girdi.Portekiz ekibi Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Bernard'a resmi teklifini sundu.Portekiz basınından Abola'da yer alan habere göre; Benfica, Bernard'a 7 milyon euro imza parası ve yıllık 2.2 milyon euro maaş teklifi yaptı.Haberde; 25 yaşındaki futbolcuya Çin'den cazip tekliflerin olmasına karşın Bernard'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.Beşiktaş'ın, Brezilyalı yıldız için yıllık 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşmeye şimdiden hazır olduğu konuşuluyor.Bernard, Ukrayna ekibiyle görev yaptığı 5 sezonda 156 maça çıkıp 28 gollük performans ortaya koydu.