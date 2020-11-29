Beşiktaş'ın golünden önce faul itirazları

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı Aboubakar ile attığı 2. gol öncesinde sarı-lacivertli oyuncular faul itirazlarında bulundu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın golünden önce faul itirazları
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29 Kasım 2020 19:30
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında erkenden 2-0'lık üstünlüğü yakalarken, 20. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gole Fenerbahçeli oyuncular uzun süre itiraz etti.

Ghezzal'ın ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu sonrasında Beşiktaş farkı 2'ye çıkarırken, pozisyonun hemen öncesinde orta sahadaki pozisyon tartışma yarattı.

Altay'ın uzun topu sonrasında orta sahada Montero ve Cisse hava topunda mücadeleye girdi ve Cisse'nin arkasındaki Montero'nun yaptığı müdahalenin ardından sarı-lacivertli oyuncular faul kararı bekledi.

Golün ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR odasında hakem Abdülkadir Bitigen'den uyarı gelmediğini belirterek golün nizami olduğunu işaret etti ve Beşiktaş 20. dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladı.

RIDVAN DİLMEN VE ERMAN TOROĞLU NE DEDİ?

Rıdvan Dilmen, pozisyonun faul olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'nin yediği ikinci gol öncesi net faul var" yorumunu yaptı.

Erman Toroğlu pozisyonla ilgili yorumunda, "Maçın hakemi oynatmak niyetinde. Dokundu, ver, dirsek, ver, kol ver, bacak, ver falan değil, çocuk oynatıyor. Yarın iki taraf da memnun olmaz gibime geliyor." dedi.





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