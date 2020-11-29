Fenerbahçe'nin yediği ikinci gol öncesi net faul var" yorumunu yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında erkenden 2-0'lık üstünlüğü yakalarken, 20. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gole Fenerbahçeli oyuncular uzun süre itiraz etti.Ghezzal'ın ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu sonrasında Beşiktaş farkı 2'ye çıkarırken, pozisyonun hemen öncesinde orta sahadaki pozisyon tartışma yarattı.Altay'ın uzun topu sonrasında orta sahada Montero ve Cisse hava topunda mücadeleye girdi ve Cisse'nin arkasındaki Montero'nun yaptığı müdahalenin ardından sarı-lacivertli oyuncular faul kararı bekledi.Golün ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR odasında hakem Abdülkadir Bitigen'den uyarı gelmediğini belirterek golün nizami olduğunu işaret etti ve Beşiktaş 20. dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladı.Rıdvan Dilmen, pozisyonun faul olduğunu belirtirken, "Erman Toroğlu pozisyonla ilgili yorumunda, "Maçın hakemi oynatmak niyetinde. Dokundu, ver, dirsek, ver, kol ver, bacak, ver falan değil, çocuk oynatıyor. Yarın iki taraf da memnun olmaz gibime geliyor." dedi.