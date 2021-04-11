Beşiktaş'ın golü öncesi elle oynama itirazları

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. dakikasında BB Erzurumspor deplasmanında 66. dakikada 3-2 öne geçerken, öncesindeki pozisyon tartışma yarattı.
Ghezzal'ın rakiplerinden birer birer sıyrılıp ceza yayının gerisinden mükemmel bir vuruşla ağları sarstığı pozisyon öncesinde orta sahada topu kontrol eden Cenk Tosun'un elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazlar yapıldı.
Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golü verirken, VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da pozisyonun yeniden incelenmesi yönünde bir uyarı gelmedi.
Ghezzal'ın rakiplerinden birer birer sıyrılıp ceza yayının gerisinden mükemmel bir vuruşla ağları sarstığı pozisyon öncesinde orta sahada topu kontrol eden Cenk Tosun'un elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazlar yapıldı.
Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golü verirken, VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da pozisyonun yeniden incelenmesi yönünde bir uyarı gelmedi.