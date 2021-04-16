Beşiktaş'ın gollerinde şaşırtan detay

Siyah-beyazlı takımın bu sezon 14. golünü 14 forma numaralı Aboubakar, 24. golünü 24 numaralı Vida, 43. golünü 43 numaralı Mensah ve 70. golünü 70 numaralı Gökhan Töre kaydetti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gollerinde şaşırtan detay
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16 Nisan 2021 11:00
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Beşiktaş'ın bu sezon attığı bazı gollerde ilginç bir nokta dikkat çekiyor...

Siyah-beyazlı takımın 14 numarası Aboubakar, Fenerbahçe derbisinde takımının 14. golünü kaydederken, 24. golü 24 forma numarasıyla Vida attı.

43. gol, 21 Ocak'taki Karagümrük maçında 43 numaralı Mensah'tan gelirken, son olarak 70. golü Erzurum deplasmanında 70 numarayı giyen Gökhan Töre ağlara gönderdi.

Beşiktaş, 70 numaralı Gökhan'ın 70. golüyle ligde puanını 70'e yükseltti ve sezon başından beri süregelen forma uğuru devam etti.



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