Beşiktaş'ın golcüsü sürprizi; Samatta

Beşiktaş yönetiminin forvet listesinde Mbwana Samatta'nın da olduğu öğrenildi. Fatih Terim'in geçen sezon Falcao'dan önce alınmasını istediği Tanzanyalı oyuncu daha sonra Aston Villa'ya transfer olmuştu ancak 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'da hayal kırıklığı yarattı. İngiliz ekibi yeni bir forvet almak için transfer görüşmelerine başladı.



Birmingham Mail'e göre Tammy Abraham için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Abraham'ın, Aston Villa'ya imza atması durumunda Beşiktaş'ın, Samatta için kiralama teklifi yapacağı bildirildi.



Sergen Yalçın bilinen isimler dışında 2-3 sürpriz ismin de listelerinde olduğunu ifade etmişti.



