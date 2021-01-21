Beşiktaş'ın golcüleri Karagümrük'ü de boş geçmedi

Beşiktaş'ın golcü oyuncuları Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Fatih Karagümrük maçında da gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın golcüleri Karagümrük'ü de boş geçmedi
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21 Ocak 2021 19:09
Beşiktaş'ın golcü oyuncuları Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Fatih Karagümrük maçında da gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların üçüncü golünü kaydeden Larin gol sayısını 12'ye yükseltirken, ilk golü atan Aboubakar 10'uncu golünü kaydetti.

- Rıdvan Yılmaz'dan gol katkısı devam ediyor

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı maçta siyah-beyazlıların Josef De Souza'nın attığı ilk golün pasını veren genç sol bek Rıdvan Yılmaz, Fatih Karagümrük karşısında da Larin'in attığı golün pasını veren isim oldu.

Siyah-beyazlı savunma oyuncusu 66. dakikada soldan ceza sahasına girerek Larin'i topla buluşturdu ve Kanadalı oyuncu da siyah-beyazlıların üçüncü golünü kaydetti.



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