Beşiktaş'ın golcüleri Karagümrük'ü de boş geçmedi

Beşiktaş'ın golcü oyuncuları Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Fatih Karagümrük maçında da gol sevinci yaşadı.



Siyah-beyazlıların üçüncü golünü kaydeden Larin gol sayısını 12'ye yükseltirken, ilk golü atan Aboubakar 10'uncu golünü kaydetti.



- Rıdvan Yılmaz'dan gol katkısı devam ediyor



Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı maçta siyah-beyazlıların Josef De Souza'nın attığı ilk golün pasını veren genç sol bek Rıdvan Yılmaz, Fatih Karagümrük karşısında da Larin'in attığı golün pasını veren isim oldu.



Siyah-beyazlı savunma oyuncusu 66. dakikada soldan ceza sahasına girerek Larin'i topla buluşturdu ve Kanadalı oyuncu da siyah-beyazlıların üçüncü golünü kaydetti.



