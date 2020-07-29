Beşiktaş'ın golcü adayı Jorgensen için açıklama

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Nicolai Jorgensen için menajerinden açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'ın golcü adayı Jorgensen için açıklama
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29 Temmuz 2020 16:53
Burak Yılmaz ayrılığı sonrası forvete transfer yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine, Feyenoord forması giyen Nicolai Jorgensen geldi.

Jorgensen'in menajeri Rob Jansen, 29 yaşındaki forvetin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİR TEKLİF GELMEDİ"

Jorgensen'in menajeri yaptığı açıklamada; "Futbolda yarın her şey farklı olablilir ama Jorgensen, Feyenoord'da oynamaya devam edecek. Şu an için gelmiş bir teklif yok ve geleceğini de düşünmüyorum." dedi.

Danimarkalı forvet daha önce Kopenhag, Bayer Leverkusen, Kaiserslautern gibi takımlarda forma giydi.

Jorgensen bu sezon Feyenoord forması ile 19 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki forvet bu maçlarda takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



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