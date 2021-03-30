Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın kalan 11 haftanın planlaması için yoğun mesai harcıyor.



Rakiplere göre analizler yapan tecrübeli çalıştırıcı, takımının oyununu da geliştirmeye çalışıyor. Son haftalarda rakiplerin katı savunma yapmasının ligin son bölümünde kendilerini zorlayacağını öngören 48 yaşındaki teknik adam, kilidi erken çözmek için yeni formüller arıyor.



Bu doğrultuda kalan maçlarda takımın orta sahadaki dinamosu Josef de Souza'ya büyük iş düşecek.



Baskı artacak



Takımın lideri olarak gördüğü Brezilyalı futbolcuyla görüşen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusundan takımı daha da öne çıkarmasını istedi.



Tecrübeli çalıştırıcı karşılaşmaların başında kurulacak baskının daha fazla olması için oyuncusuna bu görevi verdi.



Bu sezon en çok güvendiği isimlerden biri olan Josef'in hücumda da çok etkili olduğunu düşünen Sergen Hoca, daha önce defansif orta saha olarak görev yapan Atiba'yı da etkili bir hücumcuya dönüştürmüştü.



