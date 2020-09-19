Beşiktaş'ın genç yıldızı Hasic: 'Çok gol kaçırdık'

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Hasic, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Beşiktaş'ın fırsatları harcadığını dile getiren Hasic, "Üzgünüm 3 puanı kaçırdık. Pozisyonları kaçırırsan; futbol böyledir. Devam edeceğiz, çalışacağız. Kazanmayı hak eden bir performans yapmıştık olmadı, bundan sonraki maçlara bakmak zorundayız" dedi.



Beşiktaş'ta şans bulması hakkında konuşan Hasic, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim, ben şans buldukça iyi çalışıyorum; bundan sonrası artık hocamız da. Beşiktaş'ın başarısı için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.



