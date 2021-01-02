Beşiktaş'ın genç isimlerini Avrupa ekipleri izliyor

Avrupa kulüpleri, Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Rıdvan Şimşek ve Ersin Destanoğlu'nu takibe aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın genç isimlerini Avrupa ekipleri izliyor
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02 Ocak 2021 12:18
Beşiktaş altyapısından yetişen ve gösterdikleri performans ile ilk 11'in değişilmezleri olan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu, Avrupa devlerinin radarında. Stuttgart, Rıdvan Yılmaz için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Alman ekibi sezon başı da genç yıldızı istemişti.

2025'E KADAR TAKIMDALAR

Kartal'ın kalecisi Ersin ise, Fransa'dan Lyon'un yanı sıra İngiltere'den da farklı kulüplerin transfer listesinde yer alıyor... Rıdvan ve Ersin'in sözleşmeleri 2025 yılında sona eriyor.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ

Güven Yalçın için Bordeaux'nun yanı sıra Almanya'dan 2 kulüp Siyah-Beyazlılar ile temasa geçti. Fransız temsilcisi Bordeaux sezon başında da 21 yaşındaki golcü için Kartal'ın kapısını çalmıştı.





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