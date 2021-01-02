Beşiktaş'ın genç isimlerini Avrupa ekipleri izliyor

Beşiktaş altyapısından yetişen ve gösterdikleri performans ile ilk 11'in değişilmezleri olan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu, Avrupa devlerinin radarında. Stuttgart, Rıdvan Yılmaz için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Alman ekibi sezon başı da genç yıldızı istemişti.Kartal'ın kalecisi Ersin ise, Fransa'dan Lyon'un yanı sıra İngiltere'den da farklı kulüplerin transfer listesinde yer alıyor... Rıdvan ve Ersin'in sözleşmeleri 2025 yılında sona eriyor.Güven Yalçın için Bordeaux'nun yanı sıra Almanya'dan 2 kulüp Siyah-Beyazlılar ile temasa geçti. Fransız temsilcisi Bordeaux sezon başında da 21 yaşındaki golcü için Kartal'ın kapısını çalmıştı.