Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan ve cezasının indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurulan Josef de Souza Gaziantep maçı kadrosunda yer alıyor⚫️⚪️ https://t.co/8sDHgQx6RM



— Sporx (@sporx) November 5, 2020

Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.Siyah-beyazlılarda kart cezalısı olan ancak Tahkim Kuruluna itirazda bulunulan Josef de Souza, indirim yapılması ihtimali göz önünde bulundurularak Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Georges-Kevin N'Koudou, kadroya alınmadı.: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah,: Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.