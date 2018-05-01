Beşiktaş'ın fikstürü, kalan maçları, Beşikaş'ın puan durumu

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 3 maça daha çıkacak. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Peki Beşiktaş, kalan maçlarını nerede ve hangi gün oynayacak? İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi olarak açıkladığı Beşiktaş fikstürü, puan durumu ve tüm bilgilerle sizlerleyiz
Beşiktaş'ın fikstürü heyecanla internetten araştırılıyor. Peki 4 takımın şampiyonluk yarışında olduğu bu sezonda Beşiktaş son 3 haftada
hangi takımla ne zaman oynayacak? İşte tüm merak edilenleri haberimizden rahatlıkla öğrenebilirsiniz.BEŞİKTAŞ'IN KALAN 3 MAÇI VE FİKSTÜRÜ
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v SivassporSÜPER LİG PUAN DURUMU
(66) Galatasaray
(65) Başakşehir
(63) Fenerbahçe
(62) BeşiktaşSÜPER LİG 31. HAFTA SONUÇLARI27 NİSAN CUMA
Göztepe 5-0 Kardemir Karabükspor28 NİSAN CUMARTESİ
Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 1-2 Alanyaspor
Antalyaspor 1-2 Trabzonspor
Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe29 NİSAN PAZAR
Yeni Malatyaspor 0-0 Akhisarspor
Osmanlıspor 1-4 Medipol Başakşehir
Galatasaray 2-0 Beşiktaş30 NİSAN PAZARTESİ
Bursaspor 2-1 Atiker KonyasporSÜPER LİG'DE 32. HAFTA FİSKTÜRÜ4 MAYIS CUMA
M.Başakşehir 20:00 DG Sivasspor5 MAYIS CUMARTESİ
K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor
A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor
Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa6 MAYIS PAZAR
Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor
Fenerbahçe 16:00 Bursaspor
Beşiktaş 16:00 Kayserispor
Akhisarspor 19:00 Galatasaray7 MAYIS PAZARTESİ
Göztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporSÜPER LİG TARİHİ /
Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.
Fenerbahçe
, Türkiye Futbol Federasyonu'na Spor Toto Süper Lig
'de oynanacak son 3 maçın aynı saatlerde başlaması için başvuruda bulundu.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;
"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, "eşitlik" ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir. Kamuoyunun dikkatine sunarız."
Malumunuz olduğu üzere Spor Toto Süper Lig 2017/2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun bitimine 3 haftadan kısa bir süre kalmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanarak ilan edilen 32'nci hafta müsabakaları takvimi uyarınca ligin ilk dört sırasında yer alan takımların bir kısmının müsabakalarını farklı gün veya saatlerde oynayacağı hususu görülmüştür.
Eşit şartlarda yarışma ilkesi gözetilmek suretiyle puanları birbirine çok yakın olarak ligin ilk dört sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamak üzere 32'nci hafta programında değişiklik yapılmasını; 33 ve 34'üncü hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz."