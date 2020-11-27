Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı kulübesindeki güç N'Koudou

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Derbi oyuncusu kanat oyuncusunun derbi öncesi morali yerinde...

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı kulübesindeki güç N'Koudou
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27 Kasım 2020 09:18
Kevin N'Koudou, Başakşehir maçında son 25 dakika süre alarak ligde ilk kez sahaya çıktı.

Arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmak için sıkı bir şekilde çalışan yıldız futbolcunun keyfi yerinde. N'Koudou, her geçen gün kondisyonunu artırarak kısa sürede ilk 11'deki yerini almak istiyor. Ancak Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu hafta da kulübede olacak.

N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın'ın en önemli yedek silahı olarak bekleyecek.



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