Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Burak Yılmaz ve Boateng, Fenerbahçe maçı kadrosuna alındı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu belli oldu
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18 Temmuz 2020 21:03
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz saat 21.00'de Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde kadroyu açıkladı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng de maç kadrosunda yer aldı. Koronavirüsü atlatan Adem Ljajic ve Umut Nayir, koronavirüs protokolleri gereğince sezonun geri kalanında oynayamyacak.

BEŞİKTAŞ'IN FENERBAHÇE KAFİLESİ

Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Güven Yalçın
Tyler Boyd
Erdoğan Kaya
Atiba Hutchinson
Mohamed Elneny
Burak Yılmaz
Necip Uysal
Domagoj Vida
Dorukhan Toköz
Jeremain Lens
Rıdvan Yılmaz
Kerem Kalafat
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby
Kevin Prince Boateng





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