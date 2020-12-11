Beşiktaş'ın farkı gücü; Tek rakibi Atalanta

Üç maçlık galibiyet serisi ile zirveye ortak olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri hem ikili mücadele kazanma, hem de hava topu kazanma yüzdelerinde Avrupa'nın en iyi ekipleri arasına girdi

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ın farkı gücü; Tek rakibi Atalanta
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11 Aralık 2020 08:42
Başakşehir ve Fenerbahçe sonrasında Kasımpaşa karşısında da üç puanla sahadan ayrılan Beşiktaş fizik gücüyle dikkat çekiyor. 

Siyah beyazlı ekip ligin hem ikili mücadele kazanma, hem de hava topu kazanma yüzdelerinde ligin en iyi ekibi durumunda bulunuyor. Sergen Yalçın'ın talebeleri yüzde 53.3 ikili mücadele kazanma oranı yakalarken, hava topu kazanma karnesinde ise yüzde 60.2 ile başı çekti.

TEK RAKİBİ ATALANTA

Üst üste kazanılan üç maçta sahada vasatın altında kalan çok az sayıda futbolcusu olan Beşiktaş hava topu kazanma karnesiyle Avrupa'nın en iyi ikinci takımı durumunda. 

Siyah beyazlılar sadece İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın (%61.1) gerisinde kaldı. Beşiktaş yüzde 53.3 olan ikili mücadele kazanma karnesinde ise Avrupa'da en iyi 10. takım oldu.


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