Beşiktaş'ın Fabri ve Quaresma planı!

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transfer için önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah- Beyazlı kulüp dün İspanyol kaleci Fabri'nin transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Fabri için İngiliz kulübünden 6 milyon Euro'luk bir gelir elde edileceği öğrenildi. Bu arada Fabri'nin transferinin Quaresma ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Fabri'den gelecek olan para Quaresma'nın da kaderini değiştirecek.Beşiktaş Yönetimi'nin başta prim ve maaş ödemeleri olmak üzere Quaresma'ya önemli miktarda bir borcu olduğu öğrenildi. Bu birikmiş borç nedeniyle Portekizli yıldızın bir süredir huzursuz olduğu biliniyorFabri'den gelecek olan para sonrasında öncelikle Quaresma'nın borcunun ödenmesinin planlandığı öne sürüldü. Portekizli futbolcunun borcu ödendikten sonra Ricardo Quaresma Çin'e satılacak.Beşiktaş'ta 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki futbolcuya ismi sır gibi gizli tutulan Çin kulübünün yıllık 7 milyon Euro önerdiği biliniyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir..