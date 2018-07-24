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Beşiktaş'ın Fabri ve Quaresma planı!

Beşiktaş Fabri'yi Borsa'ya bildirdi. Para gelir gelmez yönetim ilk önce Ricardo Quaresma'ya olan borcu ödeyecek. Portekizli yıldıza olan borç verildikten sonra Quaresma Çin'e 8 milyon Euro'ya satılacak. Ardından da yapılacak transferler için girişimlere başlanacak.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın Fabri ve Quaresma planı!
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24 Temmuz 2018 05:36
Beşiktaş'ta transfer için önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah- Beyazlı kulüp dün İspanyol kaleci Fabri'nin transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Fabri için İngiliz kulübünden 6 milyon Euro'luk bir gelir elde edileceği öğrenildi. Bu arada Fabri'nin transferinin Quaresma ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Fabri'den gelecek olan para Quaresma'nın da kaderini değiştirecek.

PORTEKİZLİ ÇOKTANDIR HUZURSUZ

Beşiktaş Yönetimi'nin başta prim ve maaş ödemeleri olmak üzere Quaresma'ya önemli miktarda bir borcu olduğu öğrenildi. Bu birikmiş borç nedeniyle Portekizli yıldızın bir süredir huzursuz olduğu biliniyor

GÖZLER GELECEK OLAN PARADA

Fabri'den gelecek olan para sonrasında öncelikle Quaresma'nın borcunun ödenmesinin planlandığı öne sürüldü. Portekizli futbolcunun borcu ödendikten sonra Ricardo Quaresma Çin'e satılacak.

YILLIK 7 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ta 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki futbolcuya ismi sır gibi gizli tutulan Çin kulübünün yıllık 7 milyon Euro önerdiği biliniyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir..



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