Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen Real Madrid'e uyarı

Kariyerinde bir dönem Beşiktaş ve Real Madrid'i çalıştıran John Toshack, İspanya basınına eski takımı Real Madrid'i değerlendirdi.
Real Madrid'i sert sözlerle eleştiren Toshack, ''Real Madrid, kadrosunun yarısını değiştirmeli. Sadece Marcelo takımda kalmalı. Bale, insanlara saygı göstermek için bir zahmet İspanyolca öğrensin artık.'' sözlerini kullandı.
1997-1999 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Galli teknik adam, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Real Madrid'in başına geçmişti.
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Real Madrid'i sert sözlerle eleştiren Toshack, ''Real Madrid, kadrosunun yarısını değiştirmeli. Sadece Marcelo takımda kalmalı. Bale, insanlara saygı göstermek için bir zahmet İspanyolca öğrensin artık.'' sözlerini kullandı.
1997-1999 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Galli teknik adam, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Real Madrid'in başına geçmişti.
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