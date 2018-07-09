Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Kolombiyalı savunmacı Pedro Franco, ülkesine dönüyor.Beşiktaş ile 1 Temmuz 2018 itibariyle sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 27 yaşındaki Franco'nun Kolombiya Ligi ekiplerinden Cali'ye transfer olacağı iddia edildi.2013/2014 yılında büyük umutlarla Millonarios'tan Beşiktaş'a transfer edilen Franco, siyah-beyazlılarda istenileni verememiş ve sırasıyla San Lorenzo, Millonarios ve Boluspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Franco, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyerek yeni sözleşme teklif edilmemişti ve serbest bırakılmıştı.