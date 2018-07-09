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Beşiktaş'ın eski savunmacısı Kolombiya yolunda

Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Pedro Franco'nun son adresi ülkesi Kolombiya olacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın eski savunmacısı Kolombiya yolunda
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09 Temmuz 2018 18:58
Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Kolombiyalı savunmacı Pedro Franco, ülkesine dönüyor. 

Beşiktaş ile 1 Temmuz 2018 itibariyle sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 27 yaşındaki Franco'nun Kolombiya Ligi ekiplerinden Cali'ye transfer olacağı iddia edildi.

2013/2014 yılında büyük umutlarla Millonarios'tan Beşiktaş'a transfer edilen Franco, siyah-beyazlılarda istenileni verememiş ve sırasıyla San Lorenzo, Millonarios ve Boluspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Franco, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyerek yeni sözleşme teklif edilmemişti ve serbest bırakılmıştı. 

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