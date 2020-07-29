Beşiktaş'ın eski oyuncusu kulüpsüz kaldı

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen Alexander Milosevic, 28 Ekim 2019'dan beri kendisine kulüp bulamadı.



Milosevic'in formasını giydiği takımlardan AIK'nin sportif direktörü Henrik Jurelius, stoper oyuncusu için açıklamalarda bulundu.



"AIK'YE GELMEYECEK"



Jurelius yaptığı açıklamada; "AIK'yi daha iyi hale getirmek için her ihtimal üzerine çalışıyoruz. Milosevic'in bir sonraki adresi AIK olmayacak. Buna neredeyse %100 eminim. Yeni takımı neresi olur, bilmiyorum." dedi.



Milosevic, Süper Lig'de oynadığı dönemde Beşiktaş'ta sadece 2 maçta forma giydi.



