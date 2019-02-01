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Beşiktaş'ın eski ismi, İngiltere'ye gitti!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen savunma oyuncusu Alexander Milosevic, Nottingham Forest ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın eski ismi, İngiltere'ye gitti!
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01 Şubat 2019 20:15
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Alexander Milosevic, Championship ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu.

27 yaşındaki İsveçli defans oyuncusu, Nottingham Forest ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Milosevic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra önce Çaykur Rizespor, ardından AIK Stockholm formaları giymişti.

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