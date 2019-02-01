Beşiktaş'ın eski futbolcularından Alexander Milosevic, Championship ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu.
27 yaşındaki İsveçli defans oyuncusu, Nottingham Forest ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Milosevic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra önce Çaykur Rizespor, ardından AIK Stockholm formaları giymişti.
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27 yaşındaki İsveçli defans oyuncusu, Nottingham Forest ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Milosevic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra önce Çaykur Rizespor, ardından AIK Stockholm formaları giymişti.
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