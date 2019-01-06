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Beşiktaş'ın eski ismi futbolu bıraktı

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alman futbolcu Hilbert, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın eski ismi futbolu bıraktı
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06 Ocak 2019 21:53
Beşiktaş forması da giyen Alman futbolcu Roberto Hilbert, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.

Alman İkinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Greuther Fürth Kulübünden yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün teklifini kabul eden 34 yaşındaki Hilbert'in burada altyapıya destek vereceği belirtildi.

Açıklamada, Hilbert'in atletik performans antrenörlüğü konusunda meslek eğitimi alacağı ve 23 yaş altı takım kadrosunda yer alacağı ifade edilerek, tecrübeli futbolcunun burada deneyimlerini genç yeteneklere aktaracağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Robert Hilbert, birçok futbolcu için geçiş döneminin zor olduğunu, kendisine verdiği fırsattan dolayı Greuther Fürth Kulübüne teşekkür etti.

2006-2010 yıllarında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a forma giyen Hilbert, 2010-2013 yıllarında Beşiktaş, ardından 2017'ye kadar da Bayer Leverkusen'de oynadı.

Stuttgart ile Bundesliga şampiyonluğu yaşayan, Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Hilbert, 2017'den bu yana Greuther Fürth takımının kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ta 110 maçta 9 gol atan Hilbert, Alman Milli Takımı'nda da 8 kez forma giydi.

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