Devre arası transfer döneminde Cenk Tosun'u Everton'a sattıktan sonra forvet transfer arayışına giren Beşiktaş'ta gündeme gelen oyuncular arasında yer alan Richmond Boakye, Çin'in yolunu tuttu.
Sırp ekibi Kızılyıldız'da gösterdiği performansla adından söz ettiren 25 yaşındaki Ganalı forvet, 5.5 milyon Euro bonservis karşılığında Çin Ligi takımı Jiangsu Suning'e transfer oldu.
Kızılyıldız ekibi, Çin'e transfer olan Richmond Boakye için teşekkür mesajı yayımlarken ''Bizim için attığın 39 gol için teşekkür ederiz. Çin kariyerinde başarılar!'' sözlerini kullandı.
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Sırp ekibi Kızılyıldız'da gösterdiği performansla adından söz ettiren 25 yaşındaki Ganalı forvet, 5.5 milyon Euro bonservis karşılığında Çin Ligi takımı Jiangsu Suning'e transfer oldu.
Kızılyıldız ekibi, Çin'e transfer olan Richmond Boakye için teşekkür mesajı yayımlarken ''Bizim için attığın 39 gol için teşekkür ederiz. Çin kariyerinde başarılar!'' sözlerini kullandı.
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