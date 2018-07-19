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Beşiktaş'ın Ersan Gülüm için özel isteği

Savunmacı arayışlarına devam eden Beşiktaş, eski oynucusu Ersan Gülüm ile yeniden anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Kaynak: Star
Beşiktaş'ın Ersan Gülüm için özel isteği
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19 Temmuz 2018 10:54
Beşiktaş, eski yıldızı AdemErsan Gülüm için yeniden harekete geçti.

Yeni sezon öncesi ilk olarak Tosic'i kaybeden, ardından da Matej Mitrovic için Club Brugge ile söz kesen Beşiktaş'ta yönetim stoperde doğan boşluğu doldurmak için çalışmalara hız verdi.

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce de Beşiktaş formasını giyen Adem Ersan Gülüm'ü yeniden takıma kazandırmak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Son olarak Avustralya'nın Adelaide United takımında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Çin ekibi Hebei China Fortune'de olan Ersan ile yapılan görüşmeler olumlu geçti.

31 yaşındaki oyuncu Çinli yöneticilerle görüşerek alacaklarına karşılık olarak bonservisini bedava isteyecek. Tecrübeli oyuncu 2010-15'te Beşiktaş formasını giydi, 2016-17 sezonunda ise kiralık olarak geldi ancak hiç oynamadı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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