Beşiktaş ile adı geçen Roma'nın Hollandalı sağ beki Rick Karsdorp için Avrupa kulüpleri de araya girdi.



İtalyan gazetesi Il Giornale'den Nicolo Schira'nın haberine göre; Sevilla, Southampton ve Schalke 04, Rick Karsdorp için Roma'ya teklifini yaptı. Karsdorp'u 3 yaz önce Feyenoord'dan Roma'ya transfer eden Sevilla Sportif Direktörü Monchi, özellikle bu transfer için oldukça ısrarcı.



Southampton ve Schalke kulüpleri ise Rick Karsdorp için Roma'dan bonservis beklentisine dair bilgi istedi.



2017 yazında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Feyenoord'dan Roma'ya transfer olan Rick Karsdorp, 2019/20 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi. Karsdorp, geçen sezon oynadığı 24 resmi maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı.



"BEŞİKTAŞ'TAN İKİ GÜN SÜRE İSTEDİ"



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek hafta UEFA'ya verilmesi gereken listede mutlaka yeni bir sağ bek isminin olması gerektiğini söyledi.



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Dün sabah Ümraniye'de futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın "Sağ bek sorununu çözmemiz gerekir" dedi.



Kocadağ ise Roma'lı Rick Karsdorp için temasların sürdüğünü belirtirken "Roma'ya teklifimizi ilettik, düşünmek için süre istediler. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Roma, Karsdorp için İspanya, Almanya ve Hollanda takımlarından teklif aldığını belirterek 2 güne kadar haber vereceklerini vurguladılar. Karsdorp'in yanı sıra İspanya ve İngiltere'den 2 oyuncu ile fikir alış verişi yapıyoruz" bilgisini verdi.



