  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor! Yine olmadı!
  •  
    Beşiktaş dinamosunu sarı kart ile kaybetti!..
  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi
  •  
    Benzia'dan özür mesajı! "Düşünmeden yaptım!"

Beşiktaş'ın en büyük kabusu: Başakşehir deplasmanı!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir deplasmanında oynadığı 12 resmi maçın yalnızca birinde sahadan 3 puanla ayrılabildi.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın en büyük kabusu: Başakşehir deplasmanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 22:04
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.

İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 6'sını Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014'deki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 18 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için