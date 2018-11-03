Beşiktaş'ın en büyük kabusu: Başakşehir deplasmanı!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 6'sını Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014'deki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 18 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.