Beşiktaş'ın efsane kaptanı Battal Durusel hayatını kaybetti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın efsane kaptanlarından Battal Durusel vefat etti. Siyah-beyazlı kulüp, 73 yaşında hayatını kaybeden Battal Durusel için başsağlığı mesajı yayımladı.

09 Ağustos 2018 09:29
Beşiktaş'ın efsane kaptanı Battal Durusel hayatını kaybetti
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımı'mızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Basketbol Takımı'nın 1974-1975 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olan Durusel, aktif spor yaşantısını noktaladıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte uzun süre genel menajer olarak görev yapmıştı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yer alan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Erkek Basketbol Takımımızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Battal Durusel, Erkek Basketbol Takımımızın 1974-75 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve basketbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde uzun süre genel menajer olarak görev almıştı.

Kaynak: Hürriyet

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