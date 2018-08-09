Beşiktaş'ın efsane kaptanı Battal Durusel hayatını kaybetti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımı'mızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.Beşiktaş Basketbol Takımı'nın 1974-1975 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olan Durusel, aktif spor yaşantısını noktaladıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte uzun süre genel menajer olarak görev yapmıştı.BAŞSAĞLIĞI MESAJISiyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yer alan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Erkek Basketbol Takımımızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Battal Durusel, Erkek Basketbol Takımımızın 1974-75 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve basketbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde uzun süre genel menajer olarak görev almıştı.