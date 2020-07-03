Beşiktaş'ın Dorukhan için düşündüğü yeni teklif

Dorukhan Toköz'le yola devam etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla görüşecek

Haber; Akşam
Beşiktaş'ın Dorukhan için düşündüğü yeni teklif
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03 Temmuz 2020 10:31
Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyunculardan Dorukhan Toköz'le yola devam etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla masaya oturacak. 

23 yaşındaki orta sahaya sunulacak olan teklifin, 3+2 yıl olmak üzere 5 yılı kapsayacağı bildirildi.

Dorukhan'a ilk yıl için 1 milyon Euro ve söz konusu rakamın da kontratın 2. yılından itibaren kademeli olarak artırılacağı öğrenildi.

Sergen Yalçın da Dorukhan'la bir an önce sözleşme uzatılmasını istiyor.


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