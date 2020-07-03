Beşiktaş'ın Dorukhan için düşündüğü yeni teklif

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyunculardan Dorukhan Toköz'le yola devam etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncu tarafıyla masaya oturacak.
23 yaşındaki orta sahaya sunulacak olan teklifin, 3+2 yıl olmak üzere 5 yılı kapsayacağı bildirildi.
Dorukhan'a ilk yıl için 1 milyon Euro ve söz konusu rakamın da kontratın 2. yılından itibaren kademeli olarak artırılacağı öğrenildi.
Sergen Yalçın da Dorukhan'la bir an önce sözleşme uzatılmasını istiyor.
23 yaşındaki orta sahaya sunulacak olan teklifin, 3+2 yıl olmak üzere 5 yılı kapsayacağı bildirildi.
Dorukhan'a ilk yıl için 1 milyon Euro ve söz konusu rakamın da kontratın 2. yılından itibaren kademeli olarak artırılacağı öğrenildi.
Sergen Yalçın da Dorukhan'la bir an önce sözleşme uzatılmasını istiyor.