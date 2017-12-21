Beşiktaş'ın devre arası operasyonu! 4 oyuncu...

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Yönetimi mali külfet oluşturan ve kadroda düşünülmeyen 4 oyuncu için kolları sıvadı. Şenol Güneş'in takımda düşünmediği Mustafa Pektemek, Aras Özbiliz, Boyko ve Veli Kavlak'a verilen yıllık ücretler sorun oluştururken yönetim bu oyuncuları devre arası göndermenin planlarını yapıyor.Beşiktaşlı oyunculardan Mustafa Pektemek'e yıllık 1.6 milyon Euro, Boyko'ya 1 milyon Euro, Aras Özbiliz'e 1.5 milyon Euro, Veli Kavlak'a da 1.1 milyon Euro gibi rakamlar ödeniyor.Ukraynalı kaleci Boyko'ya başta ülkesinden olmak üzere Yunanistan ve Rus takımlarından teklif geliyor. Aras'ı Anadolu takımları isterken, M.Pektemek ve Veli için de teklifler geliyor.Bu futbolcuların yıllık ücretlerinin yüksekliği nedeniyle gitmek istemediği biliniyor. Yönetimin bu oyuncuları satamadığı takdirde yıllık alacaklarının bir kısmını ödeyerek kiralık vermesi planlanıyor.