  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Beşiktaş'ın devre arası operasyonu! 4 oyuncu...

Kadroya giremeyen 4 oyuncuyla yolları ayırmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim çeşitli formüller üzerinde duruyor.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın devre arası operasyonu! 4 oyuncu...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 07:36
Beşiktaş Yönetimi mali külfet oluşturan ve kadroda düşünülmeyen 4 oyuncu için kolları sıvadı. Şenol Güneş'in takımda düşünmediği Mustafa Pektemek, Aras Özbiliz, Boyko ve Veli Kavlak'a verilen yıllık ücretler sorun oluştururken yönetim bu oyuncuları devre arası göndermenin planlarını yapıyor.

EN DÜŞÜĞÜ 1 MİLYON EURO

Beşiktaşlı oyunculardan Mustafa Pektemek'e yıllık 1.6 milyon Euro, Boyko'ya 1 milyon Euro, Aras Özbiliz'e 1.5 milyon Euro, Veli Kavlak'a da 1.1 milyon Euro gibi rakamlar ödeniyor.

BİRÇOK KULÜP PEŞLERİNDE

Ukraynalı kaleci Boyko'ya başta ülkesinden olmak üzere Yunanistan ve Rus takımlarından teklif geliyor. Aras'ı Anadolu takımları isterken, M.Pektemek ve Veli için de teklifler geliyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu futbolcuların yıllık ücretlerinin yüksekliği nedeniyle gitmek istemediği biliniyor. Yönetimin bu oyuncuları satamadığı takdirde yıllık alacaklarının bir kısmını ödeyerek kiralık vermesi planlanıyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için