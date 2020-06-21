Beşiktaş'ın Devler Ligi hesapları

Beşiktaş, kötü başlayan sezonu mutlu bitirmek için Şampiyonlar Ligi şansını sonuna kadar zorlamaya kararlı. Denizli deplasmanını kayıpsız atlatan Siyah-Beyazlılar,Galatasaray ve Sivas'ı geçip Trabzon'un cezasını bekleyecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ın Devler Ligi hesapları
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21 Haziran 2020 13:17
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi aşkına kalan şansını sonuna kadar zorlamayı planlıyor.

Deplasmanda Denizlispor engelini kayıpsız geçen Siyah-Beyazlılar, maç fazlasıyla da olsa Galatasaray'la aradaki puan farkını 3'e indirmiş durumda. Kara Kartal'ın hedefi, zor bir fikstüre girecek olan Galatasaray ve Sivas'ı geride bırakarak, ilk etapta üçüncü sıraya oturabilmek.

Bu durumda, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezası da kesinleşirse, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansı ortaya çıkacak.

Siyah-Beyazlılar, kalan haftalarda işte bu hedefin motivasyonuyla galibiyet serisi yakalamak istiyor.



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