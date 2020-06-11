HEDEF 250 MİLYON TL

Martta devreye sokulması planlanan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen bağış kampanyasının başında Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran olacak. Startı verilecek proje kapsamında hazırlanan videolar tüm televizyon kanallarında dönecek.Maksimumu 20 TL olan SMS paketleriyle çekilişlerin yanı sıra futbolcularla bağış yapacak kişileri bir araya getirme gibi organizasyonlar düzenlenecek. EFT, havale ve kredi kartıyla düzenli ödeme seçenekleri de var.Tanıtımda ve daha ileri safhalarda Dalgakıran'ın yanı sıra diğer yöneticiler de aktif rol oynayacak. 3 milyar TL'yi aşkın borcu olan Beşiktaş, bu kampanya ile ilk etapta 100- 150 milyon TL, genelde ise 250 milyon TL gelir elde etmeyi planlıyor.Başkan Ahmet Nur Çebi, proje kapsamında çalışmalarına çok daha önceden başladı. Kampanyada öncelikli hedef, acil ödenmesi gereken borçları sıfırlamak ve toplanan paraya TFF'ye sunulacak mali tablolarda yer vermek. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş forması ile 22 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi, beklentinin çok uzağında kaldı.