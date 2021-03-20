Beşiktaş'ın derbi kozu: Sergen Yalçın

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar'ın, dev maç öncesindeki formda görüntüsü hem takım hem de bireysel futbolcu istatistiklerine doğru orantılı şekilde yansıyor.



Ligde oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, bu periyotta rakip fileleri 62 kez sarsarak sezonun en skorer takımı konumuna geldi. Bu sezon iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak bu maçlarda hanesine 34 puan yazdıran Sergen Yalçın'ın öğrencileri, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.



İstanbul takımlarına karşı bu sezon çıktığı 6 lig maçını da kazanarak bu alanda da fark yaratan Kara Kartal, rakip fileleri 19 kez sarsıp kalesinde ise 8 gol görmüştü.



Büyük maçlardan 14 puan



Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte büyük maçlardan 14 puan çıkarttı. Siyah-Beyazlılar, tek yenilgisini 31 Ocak 2021'de 2-1'lik skorla Trabzonspor karşısında yaşadı. Kara Kartal, takımın başına Sergen Yalçın'ın geçmesiyle çıktığı 7 büyük randevudan 4 galibiyet, 2 beraberlik çıkarttı, 1 kez yenildi. Beşiktaş, yarın akşam aldığı başarılı sonuçlara derbide bir yenisini daha ekleyerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.



Goller ve asistlerde dev etki



Siyah-Beyazlı takımda bu sezon 12 asisti bulunan Rachid Ghezzal, Süper Lig'in en çok gol pası veren ismi konumunda. Bu sezon yakaladıkları büyük uyumla dikkat çeken; Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ise ligde attıkları toplam 29 golle sezonun en etkili ikilisi olmayı başardı. Bireysel performans olarak hücum hattındaki katkılarıyla en iyi sezonlarından birini geçiren 3 oyuncuya ek olarak kalede de Ersin Destanoğlu'nun başarısı dikkat çekiyor. 23 lig maçının 10'unda kalesini gole kapatan 20 yaşındaki eldiven, bu görüntüsünü yarın da sürdürmeyi hedefliyor. Takım, Fenerbahçe'yi de yenerek ligdeki kazanma serisini 7'ye yükseltip şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmayı amaçlıyor.



