Beşiktaş'ın Davide Santon transferi zora girdi

Beşiktaş'ın sağ bek transferi için gündeminde olduğu Davide Santon'un siyah beyazlıların teklifini kabul etmediği iddia edildi.



Sky Italia'nın haberinde bonservisi Roma'da olan Davide Santon'un İtalya'dan ayrılmak istememesi sebebiyle Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği belirtilirken; oyuncunun daha fazla süre alabileceği farklı bir İtalyan takımına gitmek istediği öne sürüldü.



Beşiktaş'ın Roma ile prensip anlaşmasına varmaısna rağmen, Santon'un Türkiye'ye gelmek istememi nedeniyle transfer görüşmelerinin şu an için sonlandığı belirtildi.



Inter'den 2018'de 9.5 milyon euro bedelle alınan Davide Santon, Roma'da 42 maça çıkarken 2 asist yaptı.



