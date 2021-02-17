Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ara transfer döneminde en çok istediği isimlerin başında gelen Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçında attığı iki golle hem yönetimin hem de teknik heyetin yüzünü güldürdü.Hulk ve Mandzukic'in konuşulduğu dönemde Cenk'i listenin başına yazan ve bu transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayan Başkan Çebi, milli oyuncunun attığı gollerle geri dönmesinin mutluluğunu yaşıyor. Beşiktaşlı bazı yöneticilerin Gençlerbirliği maçından sonra Başkan Çebi'yi telefonla arayarak, Cenk Tosun transferindeki ısrarı nedeniyle özel olarak tebrik ettikleri belirlendi.Ahmet Nur Çebi'nin önümüzdeki dönemde Cenk Tosun'u bonservisiyle birlikte takıma kazandırmanın yollarını aradığı da ifade edildi. Şu an için bu konuyu gündeme getirmeyen Çebi'nin, yaz transfer döneminde Cenk'i listenin en başında tutacağı kaydedildi. Everton'la sözleşmesi 2022'de bitecek olan 29 yaşındaki Cenk'in de şartların oluşması halinde kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.