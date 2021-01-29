Beşiktaş'ın büyük transfer sürprizi: Gervinho

Beşiktaş, tecrübeli oyuncu Gervinho'nun transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın büyük transfer sürprizi: Gervinho
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29 Ocak 2021 16:13
Transfer dönemini sessiz geçiren takımlardan olan Beşiktaş, son günlerde flaş bir girişim yapıyor. Hulk'la görüşmeleri tıkanan Siyah-Beyazlı ekip gözünü Gervinho'ya çevirdi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş, kariyerini Parma'da sürdüren 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

GERVINHO'YA İLGİ SÜRÜYOR

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için devreye giren birçok kulüp olduğu iddia ediliyor. 33 yaşındaki Gervinho'nun sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

Gervinho, bu sezon takımıyla birlikte 15 Serie A maçında 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Arsenal, Roma ve Lille gibi takımlarda forma giydi.



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