'DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ'

'ZAMANI GELİNCE CEVAP VERECEĞİM'

Kulüplerin her geçen gün artan borçları, ekonominin durumu, dövizin yükselmesi artık büyükleri de zorlarken tek çare olarak altyapıya gereken önemin verilmesi görülüyor. Bu konuda son yıllarda Altınordu'nun büyük başarısı herkesi imrendirirken daha önce özkaynak düzeniyle büyükler içinde en iyi konumda olan Beşiktaş, eski günlerine dönmenin hazırlığı içinde.Futbolda altyapının başına geçtikten sonra yaptığı çalışmalarla dikkat çeken yönetici Metin Albayrak, kurtuluşun gençlere yönelmek olduğunu söyledi. Altyapı departmanı ve scouting depatmanının başına geçirilen Serkan Reçber ve altyapı idari direktörü Halilagic ile birlikte Vodafone Park'ta Habertürk'ten Kartal Yiğit'in sorularını yanıtlayan Albayrak, iddialı konuşarak önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ın oyuncu sıkıntısını çekmeyeceğini söyledi.Hedeflerinin yılda 3 genç ismi A takıma kazandırmak olduğunu söyleyen Metin Albayrak, "Çocukluğum , gençliğim babamın görevi doğrultusunda altyapıda geçti. Babam Sami Albayrak o dönemin yöneticisiydi altyapı düzenini kuranlardan. O yıllardan altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyorum, bu konuda tecrübem de var. Bir dönem Serpil Hamdi Tüzün'ün başında olduğu Beşiktaş altyapısına herkes gıpta ile bakıyordu. Biz o ruhu geri getireceğiz inşallah" dedi.Serkan Reçber ve Halilagic ile birlikte bütün mesailerini Fulya'da altyapı hocaları ile birlikte geçirdiklerini dile getiren Albayrak, "Şu an altyapımızda 60 civarı hocamız var. Ümraniye'de kurulacak akademi de bu sayıyı artıracağız. Ümraniye'deki tesis bittiği zaman Avrupa'nın sayılı tesislerinden biri olacak. 100 genç oyuncunun kalacağı bir tesis yapacağız. 5 saha olacak. Son derece modern içinde tıbbı alanlardan sosyal faaliyetlerin de olacağı muhteşem bir tesis yapacağız. Akademi'den her yıl en az 3 genç oyuncuyu A takıma çıkarmak istiyoruz. Gelecek orada zaten. Çünkü her sezon milyonlarca eurolar verilerek yapılan transferler bir yere kadar. Kendi gençlerimizi hem Beşiktaş'a hem Türk futboluna kazandıracağız. Bunun için başkanımızla birlikte tam mutabık şekilde çalışıyoruz. Ümraniye'deki tesis için sponsorlarla görüşüyoruz. İyi teklifler var burayı altyapımıza bu şekilde kazandırmak istiyoruz. Buradan önce bize hizmet edecek sonra Avrupa'da ses getirecek isimler çıkaracağız" diyerek tesis müjdesi veriyor.Metin Albayrak, zaman zaman kendisi hakkında özellikle sosyal medyada yapılan eleştireler için de şunları söyledi: "Maalesef her dönem böyle şeyler yaşanıyor. Benim için bunlar önemli değil. Ben işime kendimi verdim. Beşiktaş'a hizmeti her şeyin üstünde tutuyorum. Hatta başkanımız bana bir gün 'İstersen çık bunlara yanıt ver' dedi. Ben de gerek olmadığını söyledim. Vaktimizi bunlara değil Beşiktaş'a harcamalıyız. Benim nasıl bir Beşiktaşlı olduğunu bu kulübün eskileri gayet iyi bilir. Babamın yaptıklarını bilirler. Hatalarımız tabii olabilir ama Beşiktaş için ölümüne hizmet ederim. Zamanı gelince bunlara gereken yanıtı vereceğim."