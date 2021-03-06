Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nda siyah beyazlıların borcu ortaya çıktı

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
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06 Mart 2021 13:42
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2021 yılı 1. olağan toplantısı yapıldı

Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıklandı.

Mali konularda üyelere bilgi veren denetleme kurulu üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, Beşiktaş Kulübünün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin olduğunu belirterek, toplam borcun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğunu söyledi.



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