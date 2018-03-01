Beşiktaş'ın (BJK FB) muhtemel 11'i, Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı! Beşiktaş Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak.Siyah-beyazlı takım ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.Karşılamada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, NegredoVolkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, SoldadoBeşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 346. kez karşı karşıya gelecek.Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu karşılaşan iki ekip bu sefer kozlarını kupada paylaşacak.Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 345 kez karşılaştı.İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Rekabette Fenerbahçe'nin 473 golüne, Beşiktaş 434 golle karşılık verdi.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 maç yaptı.Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti.Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-21978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-007.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-01982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-11983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-016.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-125.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-11989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-01992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-017.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-11993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-11996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-205.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-12005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-026.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-22016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1