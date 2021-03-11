Süper Lig'de 1 maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alan Kara Kartal, cuma akşamı son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak.Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlar sonrası büyük düşüş yaşayan İstanbul temsilcisi karşısında sürpriz istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın, zafer için planını hazırladı.Aykut Kocaman yönetiminde kapalı bir oyun sergileyen Turuncu-Lacivertliler karşısında ilk andan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi planlayan Yalçın, galibiyetin şifresini erken gol olarak belirledi. Oyunun ilk bölümünde bulacakları bir golle kontrolü hemen eline geçirmeyi hedefleyen başarılı hoca, bu konuda özellikle etkili hücum hattına güveniyor.Hafta boyunca yapılan takım antrenmanlarında özellikle; Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal 3'lüsüne normal idmanlara ek olarak özel çalışmalar da yaptıran Sergen Yalçın, yeni hücum planları da denedi.Ek olarak bu 3 isimden kapalı bir oyun kurgusuna karşı oynayacak olmaları sebebiyle maç içinde bol bol rakip kaleye şut da çekmesini isteyen Yalçın, oyuncularına son vuruş da çalıştırdı. Özellikle Gençlerbirliği'ne uzaktan attığı şık golle dikkat çeken Ghezzal, asistçi özelliğini öne çıkarmasının yanında yarın akşam sık sık rakip kaleyi şutlarıyla zorlayacak.